GTT reçoit une commande du chantier naval Jiangnan pour quatre méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :
* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS
* LA LIVRAISON DE CES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE TROISIÈME TRIMESTRE 2029 ET LE TROISIÈME TRIMESTRE 2030
Texte original https://tinyurl.com/3epsrbp9 Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
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