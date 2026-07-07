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GTT reçoit une commande du chantier naval Jiangnan pour quatre méthaniers
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:57

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DU CHANTIER NAVAL JIANGNAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DE CES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE TROISIÈME TRIMESTRE 2029 ET LE TROISIÈME TRIMESTRE 2030

Texte original https://tinyurl.com/3epsrbp9 Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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