18/02/2026 à 17:55

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour les cuves de deux nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2028 ET LE PREMIÈRE TRIMESTRE 2029

GTT.PA

