GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de trois méthaniers

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Attendu au tournant par les députés, qui ont érigé leur proposition de loi "intégrale" en réponse au drame de Lyhanna, Sébastien Lecornu a annoncé mardi que le texte serait examiné à l'Assemblée en septembre-octobre, précisant toutefois que de nombreuses mesures ...
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Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, mais en atténuant le coup de chaud sur les valeurs de la tech qui touche l'Asie et l'Amérique, grâce à d'autres secteurs sensibles au repli des prix du pétrole. La place de Paris a perdu 0,71%, touchée par la ...
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information fournie par AFP Video•23.06.2026•17:53•
"Il fait 38°C en classe à 10h, les enfants ne peuvent pas rester", témoignait lundi le directeur d'une école à Tours, alors que la canicule perturbe la vie scolaire, avec plus de 1.800 établissements fermés et 8.000 aux horaires aménagés.
Un mois après l'interception d'une "flottille pour Gaza", l'enquête ouverte en France pour tortures et crime de guerre avance, avec les premières auditions de militants propalestiniens, dont plus d'une dizaine ont déposé plainte, visant notamment les dirigeants ...
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