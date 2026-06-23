information fournie par Reuters • 23/06/2026 à 18:03

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de trois méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE TROIS NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE AU COURS DES PREMIER ET DEUXIÈME TRIMESTRES DE 2029

Texte original [https://tinyurl.com/3cutaz37] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)