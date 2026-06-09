information fournie par Reuters • 09/06/2026 à 17:51

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE PREMIER ET LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2029

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)