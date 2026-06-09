 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:51

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE PREMIER ET LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2029

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
198,9000 EUR Euronext Paris -2,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'UE a imposé mardi le retour gratuit des concurrents de Meta AI, l'assistant d'intelligence artificielle de Meta, dans l'application de messagerie WhatsApp ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    L'UE impose le retour gratuit des concurrents de Meta AI dans WhatsApp
    information fournie par AFP 09.06.2026 18:00 

    La Commission européenne a imposé mardi à Meta de rétablir l'accès gratuit à son application de messagerie WhatsApp aux assistants d'intelligence artificielle concurrents de sa propre technologie, Meta AI, dans le cadre d'une enquête de concurrence. Contacté par ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes lestées par l'essoufflement du rebond de la tech
    information fournie par AFP 09.06.2026 17:48 

    Les marchés boursiers européens ont perdu leur élan en clôture mardi, au terme d'une séance particulièrement volatile, après un essoufflement du rebond, amorcé lundi, du secteur de la tech et des semi-conducteurs. Après une ouverture en baisse puis une journée ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing
    Boeing: Les livraisons ont bondi de 33% sur un an en mai
    information fournie par Reuters 09.06.2026 17:26 

    par Dan Catchpole Boeing ‌a annoncé mardi avoir livré 60 avions en mai, soit ​une hausse de 33% par rapport à la même période l'an dernier, un chiffre toutefois inférieur aux 81 appareils livrés par ​son concurrent européen Airbus. Les livraisons de Boeing en mai ... Lire la suite

  • L'influenceur Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, arrive au tribunal de Nîmes le 2 avril 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    Relaxé à Nîmes, Jeremstar appelle à d'autres actions anti-corrida
    information fournie par AFP 09.06.2026 17:17 

    Conforté par sa relaxe mardi par le tribunal de Nîmes, l'influenceur Jeremstar, jugé pour avoir fait irruption dans les arènes de la ville en pleine corrida, a lancé un appel à "continuer les actions pour qu'un jour cesse ce spectacle barbare". "Et oui, on va le ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 203,43 +0,05%
Pétrole Brent
90,35 -4,00%
SOITEC
140,15 -10,42%
2CRSI
50,35 -7,44%
HAFFNER ENERGY
0,25 -6,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank