GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’une unité flottante de gaz naturel liquéfié en Afrique

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

