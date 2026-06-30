information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 18:00

GTT reçoit une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour les cuves de trois méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* COMMANDE DE HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE TROIS NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE DEUXIÈME ET LE TROISIÈME TRIMESTRE DE 2029

Texte original https://tinyurl.com/4tduhvfs Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)