GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de 4 nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE QUATRE NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE T3 2028 ET T1 2029

