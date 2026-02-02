GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de 4 nouveaux méthaniers

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi après avoir été plombées une grande partie de la séance par la chute des cours des métaux précieux, alors que commence une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. ...
Lire la suite
La vedette du cinéma français Dany Boon tournera à partir d'avril comme acteur et réalisateur sa première série avec Netflix , un projet très "ch'ti" intitulé "Johnny Biloute", qui raconte la vie d'un club de motards fans de Johnny Hallyday, a annoncé lundi la ...
Lire la suite
La ville de Marseille a obtenu lundi les premières condamnations civiles de deux propriétaires pour l'exploitation irrégulière de 23 meublés touristiques, le juge des référés ordonnant par ailleurs leur retour à un usage d'habitation. Les sociétés de deux multipropriétaires, ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les nouvelles immatriculations de voitures Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 75% ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer