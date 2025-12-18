information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 17:49

GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves d’un méthanier

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU COURS DU T4 2028

