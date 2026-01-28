GTT reçoit une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves 2 nouveaux méthaniers
28/01/2026
Dans le cadre de cette commande, GTT concevra les cuves cryogéniques des deux méthaniers, chacun offrant une capacité de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super , développé par GTT.
La livraison des navires est prévue entre le premier et le deuxième trimestres 2029, précise la société.
