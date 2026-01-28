 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT reçoit une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves 2 nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 17:57

La société indique avoir reçu, au début de l'année 2026, une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Dans le cadre de cette commande, GTT concevra les cuves cryogéniques des deux méthaniers, chacun offrant une capacité de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super , développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le premier et le deuxième trimestres 2029, précise la société.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
180,200 EUR Euronext Paris +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank