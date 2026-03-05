 Aller au contenu principal
GTT reçoit une commande de conception des cuves d'un nouveau méthanier
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 18:04

GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2026, une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur européen.

GTT concevra les cuves cryogéniques du navire qui offrira une capacité totale de 180 000 m3. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison du navire est prévue en 2028, indique la société.

