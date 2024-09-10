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GTT reçoit deux commandes pour huit nouveaux méthaniers
information fournie par Reuters 10/09/2024 à 17:53

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* SE VOIT CONFIER LA CONCEPTION DES CUVES DE HUIT NOUVEAUX MÉTHANIERS

* ANNONCE AVOIR REÇU, AU COURS DU T3, DEUX COMMANDES DE LA PART DE CHANTIERS NAVALS CORÉENS

* COMMANDES POUR LE COMPTE D’UN ARMATEUR DONT LE NOM EST CONFIDENTIEL

* PREMIÈRE COMMANDE PASSÉE PAR LE CHANTIER CORÉEN SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, QUI CONSTRUIRA QUATRE MÉTHANIERS

* POUR LA PREMIÈRE COMMANDE, LA LIVRAISON PRÉVUE ENTRE LE DEUXIÈME ET TROISIÈME TRIMESTRES 2028

* LA SECONDE COMMANDE : LA LIVRAISON DES NAVIRES PRÉVUE ENTRE LE 2EME ET 4EME TRIMESTRES 2028

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Bureau de Gdansk)

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