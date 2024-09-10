GTT reçoit deux commandes pour huit nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* SE VOIT CONFIER LA CONCEPTION DES CUVES DE HUIT NOUVEAUX MÉTHANIERS
* ANNONCE AVOIR REÇU, AU COURS DU T3, DEUX COMMANDES DE LA PART DE CHANTIERS NAVALS CORÉENS
* COMMANDES POUR LE COMPTE D’UN ARMATEUR DONT LE NOM EST CONFIDENTIEL
* PREMIÈRE COMMANDE PASSÉE PAR LE CHANTIER CORÉEN SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, QUI CONSTRUIRA QUATRE MÉTHANIERS
* POUR LA PREMIÈRE COMMANDE, LA LIVRAISON PRÉVUE ENTRE LE DEUXIÈME ET TROISIÈME TRIMESTRES 2028
* LA SECONDE COMMANDE : LA LIVRAISON DES NAVIRES PRÉVUE ENTRE LE 2EME ET 4EME TRIMESTRES 2028
Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Bureau de Gdansk)
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