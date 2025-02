GTT: recentrage d'Elogen et démission du DG information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Faisant part des premières conclusions de sa revue stratégique, GTT indique que, 'sans exclure d'autres options pour son avenir, l'activité d'Elogen devrait, à terme, se concentrer, après livraison des commandes en cours, sur la recherche et le développement'.



Ce recentrage implique un projet de réorganisation et d'adaptation des effectifs au sein d'Elogen, susceptible d'entraîner la suppression de 110 postes, ainsi que la suspension de la construction de son usine de Vendôme et la mise à l'étude d'options pour l'avenir du site.



Le conseil d'administration annonce également la démission de Jean-Baptiste Choimet en tant que directeur général (DG) du groupe en date de ce jour. Ses fonctions seront exercées, à titre transitoire, par le président du conseil Philippe Berterottière.



Précisant toutefois que ses activités hors Elogen affichent des performances solides, GTT confirme ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour 2024, dans le haut des fourchettes d'objectifs comme indiqué en octobre dernier.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 139,00 EUR Euronext Paris -3,94%