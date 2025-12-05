GTT, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 5 décembre 2025

(AOF) - GTT (-2,75% à 169,70 euros)

GTT recule après une note de Goldman Sachs. La banque américaine a initié vendredi la couverture du titre GTT avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 165 euros, faisant apparaître un potentiel baissier de l'ordre de 4% par rapport au cours de clôture d'hier soir. Après un cycle d'activité qualifié d'"exceptionnel" sur la période 2022/2024, l'intermédiaire financier fait remarquer que les prises de commandes dans le GNL ont ralenti cette année en raison d'une congestion des capacités de production.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur GTT

Points clés

- Leader mondial de la conception et fabrication de systèmes de confinement pour le transport naval et le stockage du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 641 M€, réalisé à 92 % dans la construction de réservoirs ou navires, 4 % dans les services et le reste dans l’offre digitale ; - Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL),

- élargir l’offre de services digitaux,

- valoriser le portefeuille de R&D en hydrogène ;

- Capital ouvert (0,9 % pour les dirigeants et salariés), Philippe Berterottière présidant le conseil de 8 administrateurs et assurant la direction générale depuis février, jusqu’à la nomination d’un directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur la transformation et l’innovation :

- renforcement de la direction opérationnelle,

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- maîtrise du fonds de roulement dans une activité en forte croissance technologique,

- forte réduction des pertes en 2025 chez le producteur d’électrolyses Elogen, affecté par la morosité de la demande en hydrogène, et recentré sur la R&D et les stacks,

- intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique et gestion de la performance des navires avec l’acquisition des danois VPS puis Danelec,

- vers un nouveau modèle d’affaires fondé sur une R&D valorisant les atouts technologiques -confinements à membranes Mark III Flex, SLIM, NO96 Super+…,

- innovation puissante (23ème française par le nombre de dépôts de brevets, de 62 en 2024), 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis - moins de 3 ans et dynamisme du fonds d’investissement Strategic Ventures ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de de la société :

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche en carburants alternatifs et moteurs à hydrogène ;

- Renforcement du carnet de commandes à 2 Mds€ : 308 unités dans l’activité historique (méthaniers, éthaniers…), 5 unités en activité FSRU et FNLG(porte-conteneurs, navires de soutage…) auxquelles s’ajoutent 54 unités en GNL d’où une visibilité jusqu’à 2028 ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette en hausse à 360 M€.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Retombée des investissements industriels majeurs dans la liquéfaction pour méthaniers (Cedar FNLG et AI Ruwais) et éthaniers géants et des signatures des contrats SPA au 1er semestre ;

- Attente dès 2026 d’une contribution positive aux bénéfices de Danelec, spécialiste de la collecte et analyse des données maritimes, donnant à GTT une part de 15% du marché de la flotte équipée