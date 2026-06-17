information fournie par Reuters • 17/06/2026 à 18:12

GTT obtient une commande de China Chengda Engineering pour 3 réservoirs GNL

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE CHINA CHENGDA ENGINEERING CO POUR LA CONCEPTION DE 3 RÉSERVOIRS TERRESTRES DE STOCKAGE DE GNL

* LA LIVRAISON DES TROIS RÉSERVOIRS EST PRÉVUE AU T4 2028

Texte original [https://tinyurl.com/2vcndycu] Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)