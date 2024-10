Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: objectifs 2024 attendus en haut des fourchettes information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 07:18









(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'absence de décalage significatif dans les calendriers de construction des navires au cours des neuf premiers mois de 2024, GTT indique anticiper désormais le haut des fourchettes annuelles de chiffre d'affaires et d'EBITDA indiquées en février dernier.



Pour rappel, le groupe d'ingénierie indiquait alors viser un chiffre d'affaires de 600 à 640 millions d'euros, un EBITDA de 345 à 385 millions, et une distribution, au titre de 2024, d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net.



Sur les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires du spécialiste du confinement à membranes pour le GNL s'est accru de 54,9% à 464,7 millions d'euros, porté par l'augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction.



GTT a engrangé sur la période 68 commandes de méthaniers, 12 d'éthaniers, une d'unité de regazéification et une d'unité de liquéfaction de GNL. Au 30 septembre, son carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établissait à 350 unités.





