GTT : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:10
S'il considère toujours que 'les fondamentaux du marché restent structurellement porteurs', l'analyste pointe néanmoins de 'moindres entrées de commandes depuis le début de l'année après 4 années de commandes exceptionnelles'.
Pour 2026, le bureau d'études explique retenir une approche plus prudente avec dès lors un objectif de chiffre d'affaires de 758 millions d'euros et un EBITDA de 500 MEUR, contre des estimations précédentes de respectivement 854 et 549 MEUR.
'Sur la base de nos estimations, la valorisation reste toujours modérée', estime toutefois Oddo BHF, ajoutant que 'de nouvelles acquisitions dans le Digital à l'image de Danelec pourraient renforcer la croissance et l'amélioration des résultats'.
Valeurs associées
|151,0000 EUR
|Euronext Paris
|-3,76%
