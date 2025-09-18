GTT : nouvelle commande de Samsung Heavy Industries

(AOF) - GTT a reçu une nouvelle commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Le groupe français sera chargé de concevoir les cuves cryogéniques de ces navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 mètres cubes et étant équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est programmée à partir de 2028.
