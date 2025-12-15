 Aller au contenu principal
GTT nomme François Michel DG à compter du 5 janvier 2026
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 07:42

GTT GTT.PA a annoncé lundi la nomination à compter du 5 janvier 2026 de François Michel en tant que directeur général, reprenant les fonctions assurées à titre intérimaire par le PDG du groupe Philippe Berterottière.

Diplômé de l’École polytechnique et ingénieur des Mines, François Michel a travaillé au ministère de l'Economie et des Finances, au Fonds monétaire international (FMI) et au sein du cabinet du président français en 2009, selon un communiqué de GTT.

Il a également été directeur de la stratégie et du plan pour Saint-Gobain SGOB.PA et "Chief Executive Officer" de John Cockerill.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

