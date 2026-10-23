 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT nomme Catherine Ronge à la Présidence de son Conseil d’administration
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 17:57

Ajouter Boursorama à vos sources

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* NOMINATION DE MADAME CATHERINE RONGE À LA PRÉSIDENCE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

* AVEC EFFET À COMPTER DU 16 NOVEMBRE 2026

Texte original nGNEwvfwH

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
205,000 EUR Euronext Paris +3,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank