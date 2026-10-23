information fournie par Reuters • 23/10/2026 à 17:57

GTT nomme Catherine Ronge à la Présidence de son Conseil d’administration

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* NOMINATION DE MADAME CATHERINE RONGE À LA PRÉSIDENCE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

* AVEC EFFET À COMPTER DU 16 NOVEMBRE 2026

Texte original nGNEwvfwH

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(Rédaction de Gdansk)