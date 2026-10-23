Tempêtes météo et tempêtes sociales : perturbations dans les transports publics vendredi et ce week-end

Un homme dégage des branches d'un arbre tombé sur la chaussée de la route départementale D924, près d'Équilly (Manche), en Normandie, le 23 octobre 2026, alors que la tempête Austen balayait le nord-ouest de la France ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Tempête Austen dans le Nord-Ouest, épisodes méditerranéens dans le Sud, manifestations et couvre-feux à Paris, Orléans ou dans d'autres grandes villes : de nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports en commun en France ce week-end.

Dès vendredi matin, les RER franciliens et trains régionaux en Île-de-France, Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine ou dans le nord de la France ont été ralentis, retardés ou annulés par le passage de la tempête Austen.

Celle-ci a traversé l'ouest et le nord de la France vendredi et poursuit actuellement sa route vers le Benelux. Les vents violents ont causé des dégâts matériels et des chutes d'arbres, perturbant le trafic routier, aérien et ferroviaire.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a appelé les voyageurs à "la plus grande vigilance", en signalant aussi sur X que des "restrictions de circulation" toucheraient le réseau routier dans l'ouest du pays.

Les lignes franciliennes de RER et trains régionaux D, E, H, J, L, N, P, R, U et V sont suspendues sur tout ou partie de leur trajet depuis 10H00, ainsi que le câble C1 dans le Val-de-Marne.

"Face au risque de vents violents", SNCF Réseau prévient qu'il pourrait suspendre aussi les circulations ou limiter la vitesse des trains du RER A, ligne de transport en commun la plus fréquentée d'Europe avec environ 1,4 million de passagers par jour, notamment "sur la branche Cergy et Poissy" afin de "garantir la sécurité des voyageurs et des personnels", a indiqué la SNCF sur son site.

Le groupe ferroviaire public recommande aux voyageurs de "différer" leurs déplacements dans la mesure du possible. Il promet que les circulations reprendront "dès que les conditions météorologiques le permettront".

En milieu de matinée, en région parisienne, le trafic du RER C entre Massy-Palaiseau et Pont de Rungis-Orly a été interrompu dans les deux sens, en raison d'arbres tombés sur la voie près de Massy (Essonne).

En Normandie, toutes les lignes régionales Nomad sont suspendues jusqu'à samedi 14H00, a annoncé SNCF Réseau.

Dans les Hauts-de-France, le trafic TER est totalement interrompu depuis vendredi matin sur les lignes Amiens-Rouen, Creil-Beauvais, Amiens-Compiègne et Beauvais-Le Tréport, ainsi que sur Paris-Beauvais et Paris Nord-Laon depuis midi.

Chutes d'arbres

Dans les Pays de la Loire, des chutes d'arbres ont aussi provoqué l'interruption du trafic vendredi matin dans les deux sens sur les lignes Nantes-Ancenis et Nantes-Angers.

En Bretagne, où le trafic régional a été arrêté préventivement sur de nombreux axes, dont Brest-Saint-Brieuc, Quimper-Brest ou Rennes-Nantes, la reprise des circulations était envisagée "entre 16H00 et 18H00" selon les axes. Des retards et suppressions sont aussi à prévoir pour les autres lignes, a prévenu la SNCF.

Le trafic grandes lignes est fortement perturbé entre le nord de la France et l'Occitanie. Les TGV ne desservent pas Montpellier Saint-Roch et Nîmes Centre et s'arrêtent à Montpellier-Sud de France et Nîmes Pont du Gard en raison de "fortes pluies qui ont provoqué une inondation sur les voies". La reprise normale du trafic est prévue pour dimanche.

Dans le sud, la circulation des trains régionaux Lio (Occitanie) est interrompue entre Lunel et Nîmes en raison d'importants dégâts sur le réseau ferré dus à l'épisode méditerranéen dans la région. La reprise est prévue dimanche à midi.

Sur les trains Intercités entre Bordeaux Saint-Jean et Marseille Saint-Charles, le trafic est interrompu jusqu'à mardi soir.

Côté social, la circulation des autocars sera perturbée à Chambéry et Grenoble samedi. Le trafic ferroviaire sera interrompu entre Mulhouse Gare centrale et Mulhouse Dornach en raison d'une manifestation samedi en milieu de journée.

À Paris, en raison des manifestations et d'un couvre-feu décrété par la préfecture, les accès à la station Châtelet-Les Halles seront fermés "à partir de 22 heures", et "les trains ne marqueront pas l'arrêt", de vendredi soir à dimanche soir, ce qui compliquera la vie des banlieusards désireux de retourner chez eux.

À Orléans, où se tient le congrès du Rassemblement national ce week-end, assorti de contre-manifestations, l'exploitant des transports en commun TAO (groupe Keolis) prévient sur son site que le réseau sera "fortement perturbé" samedi et dimanche. "Pour des raisons de sécurité, certains arrêts de bus ou stations pourraient ne pas être desservis", a-t-il averti.