GTT nomme Catherine Ronge à la présidence de son conseil d'administration

Le conseil d'administration de GTT, réuni ce jour, a décidé de nommer Catherine Ronge, actuelle présidente du comité des nominations et des rémunérations, présidente du Conseil d'administration, en remplacement de Philippe Berterottière. Ce dernier a décidé de démissionner de ses fonctions au sein du conseil d'administration, avec effet à compter du 16 novembre prochain.

Le départ de Philippe Berterottière du conseil marque la fin de la période de transition réussie avec François Michel qui a rejoint le groupe en tant que directeur général en janvier 2026.

La nomination de Catherine Ronge, conforme au plan de succession défini par le conseil d'administration, reflète la volonté du groupe de poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie.

Catherine Ronge est administratrice indépendante du conseil depuis 2021, présidente du comité des nominations et des rémunérations depuis 2023 et membre du comité stratégique & RSE depuis 2021. Elle dispose d'une expérience reconnue, acquise au cours d'une carrière au sein d'organisations françaises de dimension internationale.

A l'issue de ces changements, le conseil d'administration de GTT sera composé de huit membres, dont sept indépendants (88%) et 50% de femmes. Le recrutement d'un(e) administrateur(rice) indépendant(e) est en cours.

Dans le prolongement de cette nomination, la composition des comités du conseil d'administration évolue. Sandra Lagumina succède à Catherine Ronge à la présidence du comité des nominations et des rémunérations, et quitte le comité d'audit et des risques.

Par ailleurs, Luc Gillet rejoint le comité des nominations et des rémunérations en remplacement de Pierre Guiollot.