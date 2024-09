Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: investissement dans Bluefins information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - GTT indique que son fonds d'investissement GTT Strategic Ventures a participé à un tour de financement destiné à soutenir Bluefins, une startup innovante dans le domaine des systèmes de propulsion des navires.



Société française fondée en 2021, Bluefins a développé en partenariat avec l'Ifremer une technologie d'hydrofoil articulé, inspirée des nageoires caudales des baleines, qui optimise l'efficacité énergétique et renforce la stabilité des navires en réduisant le tangage.



Cette levée de fonds de quatre millions d'euros permettra à Bluefins de réaliser ses premiers tests en mer début 2025, sur un navire de type AHTS de 45 mètres, et d'engager la commercialisation de ses premiers produits.





