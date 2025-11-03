GTT grimpe : prévisions annuelles relevées après un bond des ventes sur 9 mois

(AOF) - GTT (+6,24%, à 182,30 euros) enregistre une des plus fortes hausses du SBF 120 après sa performance supérieure aux attentes au troisième trimestre de son exercice 2025 et le relèvement ses objectifs annuels. Sur cette période, la société d'ingénierie navale a généré un chiffre d’affaires de 211 millions d'euros, dépassant le consensus de 202 millions d'euros relève Jefferies. Sur neuf mois, il ressort à 599,6 millions d'euros, soit une hausse de 29% sur un an et de 27,6% à périmètre constant. Celui-ci est porté par l'augmentation du nombre de méthaniers en construction.

Très forte reprise des décisions d'investissements dans le GNL

Au cours de ces neuf mois, GTT a réalisé une performance commerciale solide sur son activité principale avec 19 commandes de méthaniers et 7 commandes d'éthaniers de grande capacité. Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d'investissement dans de nouveaux projets de liquéfaction.

"La performance commerciale de notre activité principale est restée solide au cours des neuf premiers mois de 2025, malgré un contexte géopolitique toujours incertain. Aux Etats-Unis, la levée du moratoire sur les nouveaux projets de GNL a relancé de façon spectaculaire les décisions d'investissement. Dix nouveaux projets de liquéfaction ont été validés, dont six aux Etats-Unis, pour une capacité record de 84 millions de tonnes par an. Cette dynamique se traduit par une hausse très significative des besoins en nouveaux méthaniers", a déclaré Philippe Berterottière, président-directeur général de GTT.

Tenant compte de l'absence de délais dans les calendriers de construction des navires, de la bonne performance de l'activité principale de GTT, ainsi que de l'intégration de Danelec, le groupe revoit à la hausse ses objectifs pour l'exercice 2025.

Le chiffre d'affaires consolidé est attendu désormais dans une fourchette de 790 à 820 millions d'euros (contre de 750 à 800 millions d'euros précédemment).

L'Ebitda consolidé devrait se situer entre 530 et 550 millions d'euros (contre de 490 à 540 millions d'euros précédemment).

Son objectif de distribution d'un dividende devrait toujours correspondre à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

"L'intégration de Danelec n'explique que partiellement le relèvement des objectifs de GTT (contribution 2025 entre 16 et 18 millions d'euros, relèvement jusqu'à 40 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda). La bonne maîtrise des coûts (y compris de restructuration) et l'avancée rapide des chantiers de construction sont les principales causes. L'amélioration du contexte sectoriel qui se traduit déjà depuis septembre par une accélération des commandes, incite à l'optimisme", observe Portzamparc.

En mai dernier, le spécialiste technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés avait annoncé la signature d'un accord pour acquérir, auprès du fonds d'investissement européen Verdane, la société danoise Danelec, un acteur dans les solutions digitales avancées de collecte et d'analyse des données maritimes, au service de la performance, de la sécurité et de la décarbonation des opérations. Le montant de cette acquisition s'élève à 194 millions d'euros.

Points clés

- Leader mondial de la conception et fabrication de systèmes de confinement pour le transport naval et le stockage du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 641 M€, réalisé à 92 % dans la construction de réservoirs ou navires, 4 % dans les services et le reste dans l’offre digitale ; - Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL),

- élargir l’offre de services digitaux,

- valoriser le portefeuille de R&D en hydrogène ;

- Capital ouvert (0,9 % pour les dirigeants et salariés), Philippe Berterottière présidant le conseil de 8 administrateurs et assurant la direction générale depuis février, jusqu’à la nomination d’un directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur la transformation et l’innovation :

- renforcement de la direction opérationnelle,

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- maîtrise du fonds de roulement dans une activité en forte croissance technologique,

- forte réduction des pertes en 2025 chez le producteur d’électrolyses Elogen, affecté par la morosité de la demande en hydrogène, et recentré sur la R&D et les stacks,

- intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique et gestion de la performance des navires avec l’acquisition des danois VPS puis Danelec,

- vers un nouveau modèle d’affaires fondé sur une R&D valorisant les atouts technologiques -confinements à membranes Mark III Flex, SLIM, NO96 Super+…,

- innovation puissante (23ème française par le nombre de dépôts de brevets, de 62 en 2024), 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis - moins de 3 ans et dynamisme du fonds d’investissement Strategic Ventures ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de de la société :

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche en carburants alternatifs et moteurs à hydrogène ;

- Renforcement du carnet de commandes à 2 Mds€ : 308 unités dans l’activité historique (méthaniers, éthaniers…), 5 unités en activité FSRU et FNLG(porte-conteneurs, navires de soutage…) auxquelles s’ajoutent 54 unités en GNL d’où une visibilité jusqu’à 2028 ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette en hausse à 360 M€.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Retombée des investissements industriels majeurs dans la liquéfaction pour méthaniers (Cedar FNLG et AI Ruwais) et éthaniers géants et des signatures des contrats SPA au 1er semestre ;

- Attente dès 2026 d’une contribution positive aux bénéfices de Danelec, spécialiste de la collecte et analyse des données maritimes, donnant à GTT une part de 15% du marché de la flotte équipée