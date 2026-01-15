 Aller au contenu principal
GTT (Gaztransport) : surpasse la résistance des 174,5E
15/01/2026

GTT (Gaztransport) aligne une 6ème séance de hausse consécutive (depuis le test d'un palier de soutien vers 155E) et surpasse la résistance des 174,5E des 3 et 4 décembre.
Le titre se dirige probablement vers un re-test du zénith des 186,6E du 3 novembre.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
173,8000 EUR Euronext Paris +1,88%
