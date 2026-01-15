GTT (Gaztransport) : surpasse la résistance des 174,5E
Le titre se dirige probablement vers un re-test du zénith des 186,6E du 3 novembre.
Valeurs associées
|173,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,88%
