NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 123,00
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GTT, Eurazeo, Orange... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 31/10/2025 à 18:24

(AOF) - Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

Eurazeo et Ferrara ont annoncé la finalisation de la cession du groupe CPK à la holding européenne de Ferrara, réunissant deux acteurs majeurs de la confiserie. La transaction génère environ 240 millions d'euros de produit brut de cession revenant au bilan de la société d'investissement français. Cette opération avait été annoncée en juillet 2025. CPK, dont le portefeuille comprend notamment les marques Carambar, Lutti, Krema et Poulain, continuera d'opérer en tant qu'entreprise autonome, avec son siège principal en France.

GTT

Sur les 9 premiers mois de 2025, GTT a généré un chiffre d'affaires de 599,6 millions d'euros, soit une hausse de 29% sur un an et de 27,6% à périmètre constant. Celui-ci est porté par l'augmentation du nombre de méthaniers en construction. Au cours de cette période, GTT a réalisé, une performance commerciale solide sur son activité principale avec 19 commandes de méthaniers et 7 commandes d'éthaniers de grande capacité. Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d'investissement dans de nouveaux projets de liquéfaction.

Interparfums

Interparfums SA, société cotée sur Euronext Paris, propose d'absorber Interparfums Holding SAS en décembre 2025. Cette dernière n'a aucune activité opérationnelle. Son seul actif (hors liquidités) est constitué de titres Interparfums SA. Cette société n'a aucun objectif de développement propre, ni aucun projet d'investissement spécifique.

Orange

Orange a annoncé la conclusion d'un accord, non-engageant, auprès de Lorca pour acquérir l'intégralité de MasOrange, à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole pour un montant de 4,25 milliards d'euros en numéraire. Cette opération, qui marque une accélération du plan stratégique de l'opérateur historique, va permettre de renforcer la position du groupe en Espagne, son deuxième marché. La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin de l'année, et sera conditionnée à l'accord sur les termes et les conditions définitifs.

Valerio Therapeutics

Valerio Therapeutics a annoncé la signature d'un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Valour Bio par Valerio Therapeutics. Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Valerio. Valerio Therapeutics détient 90,01 % du capital et des droits de vote de Valour Bio. La fusion sera donc réalisée suivant le régime simplifié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Vicat

Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

BENETEAU
8,365 EUR Euronext Paris +0,54%
BIOMERIEUX
111,6000 EUR Euronext Paris +0,81%
COFACE
15,2800 EUR Euronext Paris -0,84%
DELFINGEN
34,6000 EUR Euronext Paris -0,57%
EURAZEO
59,1500 EUR Euronext Paris -0,84%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
171,6000 EUR Euronext Paris +0,53%
INTERPARFUMS
28,5200 EUR Euronext Paris +0,49%
ORANGE
13,8350 EUR Euronext Paris -0,14%
VALERIO THER. (EX ONXEO)
0,0890 EUR Euronext Paris +26,78%
VICAT
65,0000 EUR Euronext Paris +0,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 18:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

