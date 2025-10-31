GTT, Eurazeo, Orange... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

Eurazeo et Ferrara ont annoncé la finalisation de la cession du groupe CPK à la holding européenne de Ferrara, réunissant deux acteurs majeurs de la confiserie. La transaction génère environ 240 millions d'euros de produit brut de cession revenant au bilan de la société d'investissement français. Cette opération avait été annoncée en juillet 2025. CPK, dont le portefeuille comprend notamment les marques Carambar, Lutti, Krema et Poulain, continuera d'opérer en tant qu'entreprise autonome, avec son siège principal en France.

GTT

Sur les 9 premiers mois de 2025, GTT a généré un chiffre d'affaires de 599,6 millions d'euros, soit une hausse de 29% sur un an et de 27,6% à périmètre constant. Celui-ci est porté par l'augmentation du nombre de méthaniers en construction. Au cours de cette période, GTT a réalisé, une performance commerciale solide sur son activité principale avec 19 commandes de méthaniers et 7 commandes d'éthaniers de grande capacité. Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d'investissement dans de nouveaux projets de liquéfaction.

Interparfums

Interparfums SA, société cotée sur Euronext Paris, propose d'absorber Interparfums Holding SAS en décembre 2025. Cette dernière n'a aucune activité opérationnelle. Son seul actif (hors liquidités) est constitué de titres Interparfums SA. Cette société n'a aucun objectif de développement propre, ni aucun projet d'investissement spécifique.

Orange

Orange a annoncé la conclusion d'un accord, non-engageant, auprès de Lorca pour acquérir l'intégralité de MasOrange, à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole pour un montant de 4,25 milliards d'euros en numéraire. Cette opération, qui marque une accélération du plan stratégique de l'opérateur historique, va permettre de renforcer la position du groupe en Espagne, son deuxième marché. La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin de l'année, et sera conditionnée à l'accord sur les termes et les conditions définitifs.

Valerio Therapeutics

Valerio Therapeutics a annoncé la signature d'un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Valour Bio par Valerio Therapeutics. Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Valerio. Valerio Therapeutics détient 90,01 % du capital et des droits de vote de Valour Bio. La fusion sera donc réalisée suivant le régime simplifié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Vicat

Le cimentier présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.