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GTT engrange une nouvelle commande
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 18:02

Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) a été choisi par le chantier naval Samsung Heavy Industries.

GTT sera chargé de la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur américain.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques des navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue au cours du premier semestre 2029.

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GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
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