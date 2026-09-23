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GTT Energy-Commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour les cuves d'un méthanier
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:49
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Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT ENERGY REÇOIT UNE COMMANDE DE HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN MÉTHANIER

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU COURS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2028

Texte original https://tinyurl.com/439jv3nj

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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