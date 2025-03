GTT: contrat pour les cuves de deux nouveaux méthaniers information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé hier soir avoir reçu une commande de la part d'un chantier naval asiatique portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur asiatique.



Le groupe d'ingénierie précise qu'il a été chargé de réaliser le 'design' des cuves de ces deux navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174.000 m3.



Les livraisons des méthaniers, qui intégreront sa technologie maison de confinement à membranes de la famille NO96, sont prévues au cours des second et troisième trimestres 2027.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 144,50 EUR Euronext Paris -0,96%