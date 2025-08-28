GTT: contrat pour le système Sloshield avec Hudong-Zhonghua
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:12
'Grâce à un suivi en temps réel et à une analyse prédictive, ce système aide les armateurs à préserver l'intégrité de la cargaison, limiter les contraintes structurelles et optimiser la sécurité opérationnelle', explique le groupe d'ingénierie.
GTT ajoute que ce contrat reflète la force de son offre intégrée, 'alliant les solutions numériques développées par Ascenz Marorka, au sein de son pôle digital, et son expertise historique dans la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques'.
