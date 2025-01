GTT: contrat de conception de cuves de 3 éthaniers information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu, au cours du premier trimestre 2025, une commande de la part de son partenaire, le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries, pour la conception des cuves de trois nouveaux grands éthaniers (VLEC), les plus grands VLEC au monde.



Ces trois éthaniers offriront chacun une capacité totale de 100 000 m³, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT.



Les VLEC pourront transporter différents types de gaz liquéfiés tels que de l'éthane, de l'éthylène, du propane, du butane, du LPG et du propylène. L'augmentation de la capacité des cuves, précédemment de 98 000 m³, a été atteinte tout en maintenant les dimensions totales du navire.



Les livraisons des navires sont prévues au cours du quatrième trimestre 2027, indique GTT.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 145,40 EUR Euronext Paris -0,75%