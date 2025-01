GTT: contrat d'assistance avec le chantier naval Hengli information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir signé un Accord d'Assistance Technique et de Licence avec le chantier naval chinois Hengli Shipbuilding (Dalian), une entité du groupe Hengli, un conglomérat chinois majeur présent dans les secteurs de la pétrochimie, de l'énergie et de l'industrie manufacturière de pointe.



Cet accord représente une nouvelle étape dans le déploiement des technologies de GTT en Chine.



Il permettra à Hengli de proposer des solutions avancées intégrant les systèmes de confinement à membranes de GTT pour la construction de différents types de navires, notamment des méthaniers (LNGC1), des éthaniers de grande capacité (VLEC2), des éthaniers de très grande capacité (ULEC3), ainsi que des navires multi-carburants et des navires de soutage.







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 146,80 EUR Euronext Paris +1,52%