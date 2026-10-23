GTT confirme ses objectifs 2026 malgré le repli de son chiffre d'affaires au 3e trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois 2026 de GTT s'élève à 570,1 millions d'euros, en retrait de 4,9% sur un an. Cette diminution est en ligne avec la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction liée au faible niveau de commandes enregistrées au cours de cette période.

Tensions au Moyen-Orient : un impact contenu sur l'activité

En outre, GTT fait savoir que le conflit en cours au Moyen-Orient continue de perturber les marchés de l'énergie et du transport maritime, en particulier la persistance des incertitudes relatives à la possibilité de circuler dans le détroit d'Ormuz. A court terme, le Groupe estime que ces perturbations ont un impact limité sur son activité, notamment sur les dates de livraison des navires, qui ont plutôt tendance à revenir aux jalons contractuels initiaux au lieu d'être avancées comme constaté au cours des derniers mois. A long terme, si ces perturbations venaient à se prolonger, leurs effets défavorables devraient rester limités compte tenu de la solidité des fondamentaux du marché du GNL.

Au 1er janvier 2026, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 288 unités. Au 30 septembre 2026, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établit ainsi à 299 unités.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 8 navires, le nombre de navires en commande au 30 septembre 2026 s'élève à 40 unités.

Maintien des objectifs pour 2026

De plus, l'entreprise française d'ingénierie navale constate que les dates de livraison des navires, au lieu d'être avancées comme constaté au cours des derniers mois, ont plutôt tendance à revenir aux jalons contractuels initiaux.

Par ailleurs, le groupe alloue des ressources supplémentaires pour développer ses nouvelles activités de services, en complément des investissements dédiés à son offre digitale, en ligne avec sa stratégie. En tenant compte de ces éléments, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2026 malgré un contexte géopolitique incertain.

Il vise toujours :

- un chiffre d'affaires consolidé 2026 compris dans une fourchette de 740 à 780 MEUR,

- un EBITDA consolidé 2026 compris dans une fourchette de 490 à 530 MEUR,

- et un maintien de la politique de distribution de dividendes.

Une excellente visibilité sur le long terme

A plus long terme, GTT devrait bénéficier du nombre significatif de décisions d'investissement dans de nouveaux projets d'usines de liquéfaction, de la forte dynamique de commandes actuelle et du niveau très élevé de son carnet de commandes, lequel offre une forte visibilité sur plusieurs années.