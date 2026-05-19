 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT Communications choisi par Robertet pour ses solutions
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 09:34

GTT Communications, fournisseur de solutions de réseau et de sécurité pour entreprises, indique avoir été retenu par Robertet pour ses solutions Secure Connect SASE, Cloud Connect et de connectivité à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique et l'Asie, y compris en Chine.

Le groupe de parfums, arômes et matières premières naturelles utilisera le réseau sécurisé de GTT, piloté par la plateforme GTT Envision, afin de rationaliser les opérations, d'accélérer le cloud et l'adoption de l'IA, tout en accompagnant la croissance de l'entreprise.

Robertet déploiera le SD-WAN managé de GTT avec des services de sécurité fournis dans le cloud (SSE), dans une configuration de haute disponibilité sur 50 sites, en tirant parti de son choix de liaisons DIA, haut débit, Ethernet et MPLS pour une connectivité diversifiée et résiliente.

GTT assurera la connectivité de tous les composants des processus de fabrication, permettant ainsi la segmentation IT/OT sur site, un accès sécurisé aux applications hébergées dans les clouds Azure et Oracle, ainsi que l'optimisation du trafic sur son réseau backbone IP Tier 1.

L'entreprise américaine ajoute qu'elle fournira également à son client français un accompagnement local, notamment en matière de gestion de projet, de gestion des services, de conception technique et de gestion technique.

Valeurs associées

ROBERTET
796,000 EUR Euronext Paris +0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frégate française FDI Amiral Ronarc'h à Göteborg
    La Suède va commander quatre frégates au français Naval Group
    information fournie par Reuters 19.05.2026 10:25 

    La Suède a annoncé mardi la commande de quatre frégates ‌auprès du groupe français Naval Group, pour un investissement total d'environ 40 milliards de couronnes suédoises (3,7 milliards d'euros environ) et une première livraison attendue ​en 2030. L'achat du modèle ... Lire la suite

  • Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre
    Vallourec chute en Bourse après une cession d'actions par ArcelorMittal
    information fournie par Reuters 19.05.2026 09:52 

    L'action Vallourec chute en ‌Bourse mardi après la cession par ArcelorMittal d'environ 23,9 ​millions d'actions du fabricant français de tubes en acier, représentant environ 10,0% de son capital social, pour près de 667 ​millions de dollars américains (573,02 millions ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre dans le vert, regain d'espoir sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 19.05.2026 09:42 

    Les principales Bourses européennes avancent ‌mardi en début de séance, encouragées par les déclarations du président américain Donald ​Trump, qui a annoncé avoir suspendu un bombardement prévu contre l'Iran et estimé qu'un accord avec Téhéran était possible. À ... Lire la suite

  • Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
    Avis d'analystes : Morgan Stanley dope Soitec
    information fournie par Zonebourse 19.05.2026 09:32 

    Les semiconducteurs restent sous le feu des projecteurs. Les voisins isérois, ST et Soitec, bénéficient de relèvements de cours cible. Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR. Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,36 +0,61%
CAC 40
8 038,95 +0,64%
VALLOUREC
24,21 -7,13%
NANOBIOTIX
39,14 -8,38%
SOITEC
145,25 +3,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank