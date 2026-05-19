GTT Communications choisi par Robertet pour ses solutions

GTT Communications, fournisseur de solutions de réseau et de sécurité pour entreprises, indique avoir été retenu par Robertet pour ses solutions Secure Connect SASE, Cloud Connect et de connectivité à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique et l'Asie, y compris en Chine.

Le groupe de parfums, arômes et matières premières naturelles utilisera le réseau sécurisé de GTT, piloté par la plateforme GTT Envision, afin de rationaliser les opérations, d'accélérer le cloud et l'adoption de l'IA, tout en accompagnant la croissance de l'entreprise.

Robertet déploiera le SD-WAN managé de GTT avec des services de sécurité fournis dans le cloud (SSE), dans une configuration de haute disponibilité sur 50 sites, en tirant parti de son choix de liaisons DIA, haut débit, Ethernet et MPLS pour une connectivité diversifiée et résiliente.

GTT assurera la connectivité de tous les composants des processus de fabrication, permettant ainsi la segmentation IT/OT sur site, un accès sécurisé aux applications hébergées dans les clouds Azure et Oracle, ainsi que l'optimisation du trafic sur son réseau backbone IP Tier 1.

L'entreprise américaine ajoute qu'elle fournira également à son client français un accompagnement local, notamment en matière de gestion de projet, de gestion des services, de conception technique et de gestion technique.