Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: commande pour les cuves de deux nouveaux éthaniers information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé mercredi s'être vu confier par son partenaire, le chantier naval coréen HD Hyundai Samho, la conception des cuves destinées à deux nouveaux éthaniers de très grande capacité.



Le groupe d'ingénierie indique avoir été chargé la conception des cuves de ces nouveaux éthaniers de très grande capacité (ULEC), d'une capacité de 150.000 m3 chacune, pour le compte de l'armateur Eastern Pacific Shipping.



Ces technologies viendront intégrer le système de confinement à membranes Mark III, lui aussi développé par GTT.



Ce système a été conçu pour transporter plusieurs types de gaz liquéfiés issus de l'industrie pétrochimique, ainsi que du GNL, permettant d'améliorer la flexibilité opérationnelle au cours de la vie du navire.



La livraison des navires est prévue au cours des deuxième et troisième trimestres 2027.



A la Bourse de Paris, l'action GTT s'inscrivait en légère hausse (+0,4%) suite à l'annonce de cette commande, portant à plus de 8% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 130,00 EUR Euronext Paris +0,62%