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GTT-Commande du chantier naval Samsung Heavy Industries
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 17:59

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UNE NOUVELLE UNITÉ FLOTTANTE DE STOCKAGE ET DE REGAZÉIFICATION

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T1 2029

Texte original nNDL4dZSpM Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
204,0000 EUR Euronext Paris -1,16%
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