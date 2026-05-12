GTT-Commande du chantier naval Samsung Heavy Industries

information fournie par Reuters • 12/05/2026 à 17:59

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UNE NOUVELLE UNITÉ FLOTTANTE DE STOCKAGE ET DE REGAZÉIFICATION

* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU T1 2029

Texte original nNDL4dZSpM Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)