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GTT-CA à neuf mois -4,9%, nomme Catherine Ronge à la présidence
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 18:19

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Gaztransport et Technigaz (GTT)

GTT.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 4,9% sur les neuf premiers mois de 2026, à 570,1 millions d'euros, tout en confirmant ses objectifs annuels malgré un contexte géopolitique jugé "incertain".

"L’activité du groupe au cours des neuf premiers mois 2026 reflète notamment la diminution du nombre de méthaniers en cours de construction, liée au faible niveau de commandes enregistrées au cours des neuf premiers mois de l’année 2025", indique François Michel, directeur général, cité dans un communiqué.

Depuis le début de l'année au 30 septembre 2026, le groupe d'ingénierie navale a enregistré 80 commandes, dont 71 pour de nouveaux méthaniers avec les livraisons prévues entre 2028 et 2030.

Dans un communiqué distinct, le groupe annonce la nomination de Catherine Ronge à la présidence de son conseil d’administration, en remplacement de Philippe Berterottière qui a décidé de démissionner de ses fonctions, avec effet le 16 novembre 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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