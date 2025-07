GTT: Ascenz Marorka équipera 4 navires de LD Armateurs information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir que Ascenz Marorka, sa filiale de Smart Shipping, a été sélectionnée par LD Armateurs (LDA) pour équiper quatre de ses navires d'une solution avancée d'optimisation de route. L'accord couvre trois navires RoRo en construction ainsi que le Ville de Bordeaux déjà en exploitation.



Cette solution, spécifiquement enrichie pour les navires à propulsion vélique, permettra à LDA d'optimiser les performances de ses systèmes de voiles tout en bénéficiant du suivi en temps réel assuré par les centres de surveillance d'Ascenz Marorka, où des marins expérimentés contrôlent en continu la performance et la sécurité des navires.



Le choix de LDA s'appuie sur l'intégration fluide des données des voiles dans le jumeau numérique du navire, la fiabilité des prévisions météo et l'interface intuitive de la solution.



Après plus d'un an de consultation et des essais à terre en avril 2024, le déploiement a débuté début 2025 à bord du Ville de Bordeaux, sur des lignes transatlantiques jugées idéales pour valider l'outil.







