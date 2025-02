GTT: accord de coopération avec CSLNG et CHI information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de technologie et d'ingénierie GTT (Gaztransport & Technigaz) indique avoir conclu un accord de coopération stratégique avec les entreprises chinoises COSCO Shipping LNG Investment (CSLNG) et COSCO Shipping Heavy Industry (CHI).



Ce partenariat approfondi portera sur les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les éthaniers de très grande capacité, les unités flottantes de liquéfaction, ainsi que des solutions de propulsion au GNL et à l'ammoniac pour les très grands pétroliers.



De plus, cet accord vise à renforcer la collaboration entre leurs pôles techniques pour promouvoir la technologie à membranes de GTT dans ces différents secteurs, ainsi qu'à innover, développer de nouveaux projets et promouvoir des formations dans le GNL.





