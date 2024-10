Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: a remporté un contrat avec Coral FLNG information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - GTT a remporté un contrat de services avec Coral FLNG pour le FLNG Coral Sul d'Eni.



Eni opère cette plateforme située au large des côtes du Mozambique. Ce projet représente une avancée majeure pour l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Afrique, avec une capacité de production annuelle de 3,4 millions de tonnes de GNL.



Dans le cadre de cet accord, GTT fournira des services de support technique visant à assurer l'exploitation et la maintenance des cuves de stockage de GNL à bord du FLNG Coral Sul.



Ces services comprennent l'assistance technique sur site et à distance, les tests sur site, l'inspection, l'assistance en cas d'urgence, les services d'ingénierie, ainsi que des programmes de formation spécialisés.





