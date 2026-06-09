information fournie par Zonebourse • 09/06/2026 à 17:50

GTT a reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries

GTT a reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur grec.

GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m³.

Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue entre le premier et le deuxième trimestre 2029.