GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier

Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :
* REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER
* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE EN 2028
* COMMANDE REÇUE AU T1 2026 DU CHANTIER NAVAL SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LE COMPTE D’UN ARMATEUR EUROPÉEN
Texte original [https://tinyurl.com/37bvy5mu]
(Rédaction de Gdansk)
