28/01/2026 à 17:50

GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LIVRAISON PRÉVUE ENTRE LE PREMIER ET LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2029

