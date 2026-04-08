GTT a reçu une commande de Beijing Petrochemical Engineering
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 17:54
Le projet sera réalisé sur le site de l'usine de liquéfaction de Yangjiawan, située dans la ville de Yan'an, province du Shaanxi, en Chine.
Pour la première fois, une technologie à membranes développée par GTT sera déployée à proximité d'une usine de liquéfaction de GNL à terre.
Le réservoir sera équipé de la technologie à intégrité totale à membranes GST®, développée par GTT, offrant une réponse particulièrement adaptée à ces contraintes.
Cette technologie intègre une isolation optimisée, offrant une performance thermique jusqu'à deux fois supérieure à celle des réservoirs terrestres conventionnels.
La livraison du réservoir est prévue pour le quatrième trimestre 2027.
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