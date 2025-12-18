(AOF) - Au cours du quatrième trimestre, GTT a reçu une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier. Ce dernier sera construit par le chantier naval Hyundai Samho Heavy Industries pour le compte de l’armateur Hyundai Glovis. Le méthanier sera équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

- Leader mondial de la conception et fabrication de systèmes de confinement pour le transport naval et le stockage du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 641 M€, réalisé à 92 % dans la construction de réservoirs ou navires, 4 % dans les services et le reste dans l’offre digitale ; - Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL),

- élargir l’offre de services digitaux,

- valoriser le portefeuille de R&D en hydrogène ;

- Capital ouvert (0,9 % pour les dirigeants et salariés), Philippe Berterottière présidant le conseil de 8 administrateurs et assurant la direction générale depuis février, jusqu’à la nomination d’un directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur la transformation et l’innovation :

- renforcement de la direction opérationnelle,

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client et la liquéfaction du GNL pour méthaniers (Cedar FNLG et AI Ruwais) et éthaniers géants ;

- maîtrise du fonds de roulement dans une activité en forte croissance technologique,

- intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique et gestion de la performance des navires avec l’acquisition des danois VPS puis Danelec,

- vers un nouveau modèle d’affaires fondé sur une R&D valorisant les atouts technologiques -confinements à membranes Mark III Flex, SLIM, NO96 Super+…,

- innovation puissante (23ème française par le nombre de dépôts de brevets, de 62 en 2024), 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis - moins de 3 ans et dynamisme du fonds d’investissement Strategic Ventures ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de de la société :

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche en carburants alternatifs et moteurs à hydrogène ;

- Renforcement du carnet de commandes à 2 Mds€ : 308 unités dans l’activité historique (méthaniers, éthaniers…), 5 unités en activité FSRU et FNLG(porte-conteneurs, navires de soutage…) auxquelles s’ajoutent 54 unités en GNL d’où une visibilité jusqu’à 2028 ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette en hausse à 360 M€.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Obtention de nombreux contrats SPA aux Etats-Unis avec la levée du moratoire sur le GNL ;

- Retombée des investissements industriels majeurs dans la liquéfaction pour méthaniers (Cedar FNLG et AI Ruwais) et éthaniers géants et des signatures des contrats SPA au 1er semestre ;

- Attente dès 2026 d’une contribution positive aux bénéfices de Danelec, spécialiste de la collecte et analyse des données maritimes, donnant à GTT une part de 15% du marché de la flotte équipée en enregistreurs de données de voyage et une place de n°1 mondial en systèmes de gestion de la performance de navires

- Prises de bénéfices par les investisseurs, incertains sur le maintien du niveau des marges (+50%) à moyen terme ;

- Après un bond de 29 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2025 nettement rehaussés : revenus de 790 à 820 M€ et résultat d’exploitation de 630 à 550 M€ ;

- Dividende 2024 en forte hausse à 4,36 €, avec politique de distribution minimale de 80 %, et acompte de 4 €.