GTT: 66 demandes de brevet à l'INPI en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - GTT annonce le dépôt d'un total de 66 demandes de brevet à l'INPI en 2024, en progression par rapport à l'année précédente, 'illustrant l'accélération de la dynamique d'innovation du groupe et pérennisant sa position d'acteur technologique de référence'.



En se hissant de la 26e à la 23e place du Top 50 des entreprises françaises déposantes de brevets, la société d'ingénierie ajoute démontrer son engagement à anticiper les enjeux du paysage énergétique mondial et du secteur maritime.



Le spécialiste du confinement à membranes met en avant son développement de technologies de pointe relatives au transport et au stockage d'hydrogène liquéfié ou d'ammoniac, à l'utilisation du GNL comme carburant et au captage de carbone à bord des navires.





