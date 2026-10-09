GTCR et Elliott seraient en pourparlers avancés en vue d'acquérir CCC Intelligent Solutions, selon Bloomberg News

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(Modification du mouvement du titre au paragraphe 2 et ajout de précisions tout au long du texte)

La société de capital-investissement GTCR et l'investisseur activiste Elliott Investment Management sont en pourparlers avancés en vue d'acquérir l'éditeur de logiciels CCC Intelligent Solutions CCC.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société, qui fournit des logiciels aidant les assureurs automobiles, les ateliers de réparation, les constructeurs automobiles et les équipementiers à gérer leurs opérations, a progressé d'environ 11 % en séance prolongée.

* Une annonce pourrait intervenir dès la semaine prochaine, mais aucun accord définitif n’a encore été conclu, précise l’article, sans toutefois dévoiler de détails financiers

* CCC, Elliott et GTCR n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Bloomberg News avait rapporté en août que Copart, société spécialisée dans les ventes aux enchères de véhicules en ligne,

CPRT.O était en pourparlers pour acquérir CCC

* En juillet, Reuters avait rapporté que CCC étudiait une cession et que la société basée à Chicago avait engagé Morgan Stanley pour la conseiller dans ce processus et avait pris contact avec des acheteurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement

* Advent International, qui avait acquis CCC en 2017 et introduit la société en bourse via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) en 2021, s’est désengagé de son investissement en 2025 par le biais d’une série d’offres secondaires d’actions, y compris la vente de sa participation restante