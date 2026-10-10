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GTCR et Elliott en pourparlers avancés en vue d'acquérir CCC Intelligent Solutions, selon une source
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 01:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées aux sources tout au long du texte, mises à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2)

La société de capital-investissement GTCR et l'investisseur activiste Elliott Investment Management sont en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fournisseur de logiciels CCC Intelligent Solutions CCC.O , a déclaré vendredi une source proche du dossier.

L'action de la société, qui fournit des logiciels aidant les assureurs automobiles, les ateliers de réparation, les constructeurs automobiles et les équipementiers à gérer leurs opérations, a progressé d'environ 13 % en séance prolongée après que Bloomberg News a été le premier à relayer l'information.

* Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, mais aucun accord définitif n’avait encore été conclu, a précisé la source, sans dévoiler de détails financiers

* CCC et GTCR n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu’Elliott a refusé de s’exprimer

* Bloomberg News avait rapporté en août que Copart CPRT.O , spécialiste des ventes aux enchères de véhicules en ligne, était en pourparlers pour acquérir CCC

* En juillet, Reuters avait rapporté que CCC étudiait une cession et que la société basée à Chicago avait engagé Morgan Stanley pour la conseiller dans ce processus et avait pris contact avec des acheteurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement

* Advent International, qui avait acquis CCC en 2017 et introduit la société en bourse via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) en 2021, s’est désengagé de son investissement en 2025 par le biais d’une série d’offres secondaires d’actions, incluant la vente de sa participation restante

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