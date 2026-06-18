GTA VI ouvre ses précommandes et confirme sa sortie de novembre

Rockstar Games a annoncé l'ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI à partir du 25 juin, une décision qui renforce les attentes d'un lancement le 19 novembre après plusieurs reports. Cet épisode est considéré comme l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'histoire et devrait générer plusieurs milliards de dollars de ventes dès ses premiers jours de commercialisation. L'annonce a été favorablement accueillie par les marchés, l'action de Take-Two Interactive progressant d'environ 4% à l'ouverture de Wall Street.

L'ouverture des précommandes marque une étape importante pour les joueurs, qui attendent un nouvel opus depuis plus de treize ans. Cette période a été ponctuée de nombreuses spéculations, de fuites d'informations et de reports successifs. Les attentes sont particulièrement élevées en raison du succès exceptionnel de GTA V, qui s'est écoulé à près de 230 millions d'exemplaires dans le monde et figure parmi les jeux les plus vendus de tous les temps.

Comme les précédents volets de la série, GTA VI s'inscrira dans l'univers des jeux en monde ouvert, offrant une grande liberté d'exploration dans un environnement vaste et détaillé. Take-Two avait déjà indiqué que la campagne marketing du jeu débuterait durant l'été. Le lancement des précommandes constitue ainsi le premier grand rendez-vous commercial avant une sortie qui s'annonce comme l'un des événements majeurs de l'histoire de l'industrie vidéoludique.