GSMA-Téléconférence ce mercredi du CA du GSMA-source

MADRID, 12 février (Reuters) - Le conseil d'administration du GSMA, qui regroupe les grands opérateurs et constructeurs mondiaux de télécoms, va tenir ce mercredi une téléconférence pour évoquer l'organisation de son salon professionnel, a-t-on appris de source proche du dossier. Ce salon, qui doit se tenir du 24 au 27 février prochains à Barcelone, est le plus grand rendez-vous annuel de la profession où sont présentées habituellement les nouveautés du secteur. Cette réunion du conseil d'administration se tiendra à 13h00 GMT, a précisé cette source. Plusieurs grands acteurs du secteur ont déjà annulé leur participation. (Isla Binnie, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

