GSK vise une mise au point plus pointue et plus rapide des médicaments, alors que le nouveau directeur général annonce un plan de croissance

La société maintient son objectif de vente à long terme

Les actions augmentent de plus de 5 % après la première présentation des perspectives de Miels

GSK s'attend à une croissance plus faible du chiffre d'affaires en 2026, l'incertitude sur les activités liées aux vaccins persiste

Les actions atteignent leur plus haut niveau depuis plus de 24 ans

Le nouveau directeur général de GSK, Luke Miels , a déclaré mercredi que le fabricant de médicaments visera à stimuler la croissance des ventes et à accélérer le travail sur les nouveaux médicaments au cours de sa prochaine phase de croissance, en se concentrant davantage sur les programmes susceptibles de modifier les normes de soins et les accords bolt-on.

M. Miels, qui a succédé à Emma Walmsley en janvier, dirigera le fabricant britannique de médicaments au cours d'une année où il s'efforcera d'obtenir des résultats commerciaux grâce à l'intensification de la recherche et à la lutte contre l'expiration imminente des brevets de ses médicaments anti-VIH les plus vendus.

"Nous devons accélérer ce que nous avons et le compléter par un développement commercial intelligent", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Les actions de GSK ont augmenté de 5,6 % pour atteindre 2 055 pence, leur plus haut niveau depuis près de 25 ans. Lors de sa première présentation des perspectives, M. Miels a soutenu l'objectif de l'entreprise de générer plus de 40 milliards de livres sterling (55 milliards de dollars) d'ici à 2031.

Les actions de GSK ont connu une forte reprise par rapport à plusieurs rivaux européens après une année 2025 mouvementée, marquée par des menaces tarifaires et des pressions sur les prix des médicaments de la part du gouvernement américain. Les gains ont été favorisés par la nomination de l'initié Miels, la forte dynamique des bénéfices et la croissance de son activité de médicaments spécialisés.

PAS DE CHANGEMENT DANS LA STRATÉGIE D'ALLOCATION DU CAPITAL

Les investisseurs ont déjà eu du mal à croire à l'ambitieux objectif de vente à long terme de GSK, mais M. Miels espère regagner leur confiance.

Sheena Berry, analyste des soins de santé chez Quilter Cheviot, a déclaré que les perspectives représentent un début stable et crédible pour Miels.

GSK ne prévoit pas de changement majeur dans la manière dont elle alloue le capital pour le développement commercial. M. Miels a déclaré que l'entreprise viserait des transactions de l'ordre de 2 à 4 milliards de livres, mais qu'il pourrait y avoir quelques exceptions à cette règle.

La société rechercherait des actifs qui "se cachent à la vue de tous" et qui contribueraient à renforcer le pipeline de GSK à un stade avancé, a-t-il déclaré.

"En règle générale, nous aimons les programmes où la science est raisonnablement établie", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, GSK a acheté pour 2,2 milliards de dollars RAPT Therapeutics, un médicament expérimental contre les allergies alimentaires.

LES VENTES AUGMENTERONT PLUS LENTEMENT QU'EN 2025

GSK s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 3 à 5 % cette année, à taux de change constants, après avoir augmenté de 7 % en 2025 et dépassé les attentes. Les analystes de Barclays ont déclaré que les prévisions étaient légèrement inférieures au consensus, principalement en raison des pressions exercées par les taux de change.

La société a déclaré un bénéfice de base par action de 25,5 pence pour les trois mois se terminant le 31 décembre, après que les ventes aient augmenté de 8 % pour atteindre 8,62 milliards de livres, dépassant ainsi les attentes.

Les nouveaux lancements sont essentiels pour que GSK maintienne sa croissance. L'année dernière, GSK a obtenu cinq autorisations réglementaires aux États-Unis, notamment pour l'Exdensur, un médicament contre l'asthme, et pour le Blenrep, un médicament contre le cancer du sang, qui devraient générer des ventes record.

Mais l'incertitude qui pèse sur les activités de GSK dans le domaine des vaccins, en particulier aux États-Unis, risque de se répercuter sur en 2026, après que le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. a bouleversé plusieurs politiques .

GSK s'attend à ce que les ventes de son activité vaccins et de son unité de médecine générale en 2026 diminuent d'un pourcentage faible à un chiffre ou restent stables. En revanche, son unité de médicaments spécialisés devrait enregistrer une croissance à deux chiffres.

(1 $ = 0,7292 livre sterling)